Инста-звезда София Броян выберет победителя турнира "Лучший голос Тюмени"

Популярный видеоблогер Инстаграма, тюменка София Броян выберет самого поющего подписчика "Афиши Тюмень" 1 октября в 15:00 на сцене караоке-клуба "AvenЮ".

Софа Бро приобрела в сети особую популярность после смешных обзоров видео beauty-индустрии. После видео "Разоблачение блэк маски" неожиданно на девушку свалилась популярность, и в данный момент ее Инстаграм читает более 800 тысяч человек.

София обучается на первом курсе магистратуры Тюменского государственного института культуры, успешно совмещая учёбу и творческую деятельность. Так, недавно популярная блогерша успела поучаствовать в программе Первого канала "Пусть говорят", сняться в клипе, который ротируется на музыкальных каналах страны, и принять участие в съемках нового фильма режиссера Тиграна Кеосаяна.

Караоке-турнир "Лучший голос Тюмени" будет являться отправной точкой популярности Софии в нашем городе. Сама интернет-звезда признается: "Тюмень мало знакома с моей деятельностью, и это надо срочно исправлять". И правда: Москва, Санкт-Петербург и другие крупнейшие города нашей страны являются поклонниками творчества Софии или, как она сама себя называет, пончика-весельчака. А это значит, Тюмень должна знать своих героев, информационно-развлекательный проект "Афиша Тюмень" ей в этом поможет.

Напомним, караоке-турнир "Лучший голос Тюмени" состоится 1 октября в 15:00 в караоке-клубе "AvenЮ" по адресу ул. Республики 143а. Участвовать могут солисты и коллективы – как профессионалы, так и любители. Заявки принимаются до 28 сентября, для этого необходимо ознакомиться с положением и заполнить заявку в группе "Афиша Тюмень" https://vk.com/afisha_kto.