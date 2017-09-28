В тюменском вакциномобиле поставили прививки больше 600 человек

В регионе продолжается осенняя вакцинация против гриппа. По свежим данным Роспотребнадзора, уже привито порядка 270 тысяч человек — это 19% от совокупного населения области при планируемом охвате в 50%.

В Тюмени была организована работа мобильных прививочных центров. Специальная машина — вакциномобиль — уже побывала на Цветном бульваре и около семь торговых центров. Там пожелали привиться 685 человек: 23 сентября на парковке возле ТЦ "Окей" поставили вакцину 69 человек, а 24 сентября у ТЦ "Галактика" — сотня.

Еще один выезд вакциномобиля к горожанам намечен на эту субботу, 30 сентября. Мобильные прививочные бригады, оснащенные всеми необходимыми средствами, будут работать с 10 до 16 часов на парковке возле ТРЦ "Фаворит". Вакцинация проводится бесплатно при наличии паспорта и полиса обязательного медицинского страхования.