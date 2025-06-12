Как отправлять посылки из путешествий, рассказали тюменцам

В период летних отпусков тюменцы пересылают почтой посылки, чтобы путешествовать без багажа. В основном, среди таких отправлений - летний гардероб или объемные легкие вещи, пледы, игрушки и местные сувениры, которые не помещаются в ручную кладь.

Чтобы путешествие прошло комфортно, а процесс оформления и получения посылок был быстрым, удобным и безопасным, тюменцам напомнили о некоторых правилах.

Так, вес простой посылки, которая поступит в почтовое отделение, не должен превышать 20 кг, а сумма трех измерений сторон — 300 см. Если оформить курьерскую посылку с доставкой на дом, то вес такой посылки может достигать 31,5 кг., - сообщает Тюменская область.

"Надо правильно упаковать посылку, чтобы предметы не перемещались внутри упаковки. Она должна плотно закрываться, на ней должно быть место для нанесения адреса. Приобрести упаковку можно самостоятельно или в почтовом отделении. Важно также ознакомиться со списком предметов, ограниченных к пересылке. В посылке внутри России можно отправить аэрозоли, жидкости, но запрещено пересылать ядовитые растения, а также скоропортящиеся продукты. Полный список ограничений можно посмотреть по ссылке", - пояснили в пресс-службе УФПС Тюменской области.