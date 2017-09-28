"Афиша Тюмень" запустила грандиозный розыгрыш билетов на концерты и спектакли

Информационно-развлекательный проект "Афиша Тюмень" запустил розыгрыш пригласительных билетов на спектакли и концерты от главных учреждений культуры Тюмени. Одиннадцать победителей станут известны 4 октября.

Среди призов – приглашения на спектакли в драмтеатр и театр кукол, а также приглашение на концерт Тюменской филармонии. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно быть подписчиком группы и сделать репост конкурсной записи. Везунчиков определят с помощью генератора случайных чисел.

У победителей появится возможность посетить спектакль-комедию "Смешные деньги", спектакль-мелодраму для влюблённых всех поколений "Три товарища", смешной и трогательный спектакль "Старший сын", концерт "Сибирского русского народного хора", который выступит на сцене Тюменской филармонии, а также спектакли для маленьких любителей сказок "Айболит" и "Три поросёнка".

Не упустите свой шанс! Подробности в группе https://vk.com/afisha_kto