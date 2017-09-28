Сменил столицу на родную деревню: в тюменском драмтеатре откроется выставка известного художника

Выставка "Пятое время года" художника Евгения Корнильцева-Быстринского откроется в Тюменском драмтеатре 29 сентября в 17:00, сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.

Мастер натюрморта, портретист, иконописец, реставратор, руководитель экспозиционной деятельности, галерист, педагог – это все о нашем земляке, уроженце деревни Быстрая Голышмановского района.

Работы Евгения украшали стены крупнейших выставочных залов Москвы: Манежа и Центрального дома художника, художественных галерей России и Германии.

Несмотря на растущую популярность, несколько лет назад художник решил вернуться на родину. В деревне он основал Дом художника и сегодня активно занимается экспозиционной и педагогической деятельностью.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.