Тюменцы устроили танцпол в зале "Нефтяника" на концерте Егора Крида

Фото группы "ВКонтакте" "ЕГОР КРИД | ОФИЦИАЛЬНЫЙ ФАН-КЛУБ"

Концерт популярного российского хип-хоп исполнителя Егора Крида состоялся на сцене ДК "Нефтяник" 26 сентября. На грандиозном шоу, где переплеталась магия света и звука, многие зрители не смогли усидеть на месте и устроили в зале настоящий танцпол.

Поклонники самого востребованного артиста лейбла BlackStar собрались для того, чтобы услышать всеми любимые хиты певца, например, такие как, "Невеста", "Где ты, где я", "Самая самая", "Будильник" и многие другие полюбившиеся миллионам песни.

Свой творческий путь Егор начал еще в 2011 году – именно тогда пользователи Интернета увидели его первый клип на песню "Любовь в Сети", который артист снял с помощью своих друзей.

В 2012 году Крид записал кавер на песню Тимати "Не сходи с ума", который за неделю набрал более миллиона просмотров в Интернете и привлек внимание музыкального лейбла BlackStar и в частности генерального директора компании Павла Курьянова, который сыграл ключевую роль в становлении Егора как артиста, помогая ему найти свое направление и поддерживая его во всех начинаниях.

За 2016 год Егор дал 300 концертов. Это большая цифра даже для мирового артиста. "Я о таком не то что думать - даже мечтать не мог… Для меня концерты, съемки, гастроли – просто образ жизни. Стараюсь не относиться к этому как к работе. Поэтому не люблю, когда кто-то из моей команды произносит "работа", поделился комментарием в одном из Интернет издании певец.

Цветы, мягкие игрушки, стилизованные портреты и многие другие подарки приготовили тюменские фанатки для любимого исполнителя.

"Тюмень, фан-клуб, большое спасибо за Ваши подарки", - поблагодарил музыкант свою публику в популярной сети Инстаграм.

Этот концерт был грандиозным шоу, где переплеталась магия света и звука. Многие зрители не смогли усидеть на месте и в зале устроили настоящий танцпол.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.