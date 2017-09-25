Посоветоваться с кардиологом тюменцы смогут в соцсетях и через мессенджеры

С 26 по 29 сентября в Тюменском кардиоцентре пройдет ежегодная профилактическая акция ко Дню здорового сердца.

В этом году квалифицированную консультацию врача-кардиолога можно будет получить не выходя из дома. В эти дни команда специалистов Тюменского кардиологического научного центра будет консультировать всех, кто позвонит или напишет сообщение.

На основе анкеты, которую необходимо будет заполнить каждому обратившемуся, врачи оценят индивидуальный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, подскажут, с чем могут быть связаны недомогания, к каким специалистам необходимо обратиться и какие исследования пройти.

В кардиоцентре отмечают, что заочно врач не сможет поставить окончательный диагноз и назначить лечение, однако это станет первым шагом пациента на пути к конкретным действиям.

Кардиологи ждут звонка по телефону: 8 (3452) 68-14-14, сообщения через приложения Viber, WhatsApp, Telegram на номер: 8 9829400113. Также можно написать специалистам в социальных сетях: "Вконтакте", Facebook и в "Одноклассниках".