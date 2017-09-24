В тюменских школах создают условия для развития детей

Учебный процесс школьников должен формироваться с учетом среды, в которой находится общеобразовательное учреждение. Пространство важно организовать таким образом, чтобы при разных стартовых возможностях ученики могли развиваться и чувствовать себя комфортно, считает директор школы №41 Тюмени Ольга Живодерова.

Например, на микроучастке школы №41 нет социально-культурных объектов, в округе проживает много людей невысокого достатка. По мнению Ольги Живодеровой, таким жителям нужна вокруг среда, которая будет с одной стороны очень мобильной, а с другой — чуткой. Поэтому именно в школе проводится множество интересных мероприятий, встречи с позитивными героями, профессионалами своего дела. Успешные люди делятся своим опытом и дают понимание детям, что в этой жизни возможно все, пишет "Вслух.ру".

В основе такой гармоничной среды должно быть налажено продуктивное взаимодействие всех субъектов образовательного пространства, отмечает директор школы.

"Когда мы рассматривали нашу образовательную среду, то проектировали социально-культурные условия, сложившийся уклад школьной жизни. Так мы пришли к стратегии "малых позитивных шагов". И все это для того, чтобы нивелировать негативные моменты, которые складываются у детей за пределами школы. В классах обсуждаются семейные ценности, дети подключились к городским проектам, а в общеобразовательном учреждении появились "дежурные бабушки" - ветераны, которые активно общаются с ребятами", - рассказала Ольга Живодерова.