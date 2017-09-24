В Викулово организуют выставку домашней выпечки

Выставка домашней выпечки "Пироги да плюшки, рогалики, ватрушки" пройдет в Викулово в День пожилых людей, 1 октября. Принять участие в ней могут все желающие, без ограничений по количеству представленных кулинарных изделий. Начало в 10:30.

Как пишет ИА "Тюменская линия", любая выпечка, представленная на выставке, должны быть собственного приготовления. Попробовать вкусности смогут как гости, так и сами участники. По итогам народного согласования будут выбраны самый вкусный пирог, плюшка, ватрушка. Победителям вручат призы.

В 12 часов в рамках выставки состоится праздничный концерт "История любви, или Секрет счастья". Как рассказал председатель совета ветеранов Викуловского района Федор Тесля, мероприятия ко Дню пожилых людей будут продолжатся неделю. 29 сентября пенсионеров пригласят на вечер отдыха "Мудрой осени счастливые секреты". Также запланирован ежегодный форум "На 55 с плюсом", в рамках которого пройдут встречи с пожилыми людьми, чествование ветеранов предприятий и организаций.



Школьники в ходе акций "Мы вас любим" и "В дом к ветерану" совместно со специалистами органов соцзащиты помогут навести порядок в домах, во дворах и огородах пенсионеров. Тех, кто из-за проблем со здоровьем не сможет посетить праздничные мероприятия, традиционно поздравят дома.