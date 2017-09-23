Жители тюменских сел обращаются за помощью к мобильным бригадам

В Тюменской области организована работа мобильных бригад, занимающихся комплексным обслуживанием жителей сельской местности. В их состав могут входить психолог, юрист, медик, работник соцзащиты, управления пенсионного фонда и другие специалисты.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, с начала 2017 года в тюменских селах мобильные бригады побывали 487 раз. Их услугами воспользовались более 4,7 тысяч человек, из которых почти три тысячи - граждане пожилого возраста и инвалиды.

За это время в составе мобильных бригад выезжали специалисты: учреждений социального обслуживания населения, Пенсионного фонда, учреждений здравоохранения, учреждений социальной защиты населения, Советов ветеранов, учреждений культуры, центров занятости населения, средств массовой информации, полиции, ЖКХ и т.д.

Выезды межведомственной мобильной бригады ежемесячно организуют в Абатском, Армизонском, Голышмановском районах, а также в городских округах гг. Заводоуковска и Тобольска. Другие муниципалитеты выбрали вариант выездов один раз в квартал (Исетский, Омутинский районы). А в Ялуторовске остановились на формировании и отправке мобильных бригад по мере поступления заявок. Планы и графики работы бригад откорректирует время и накопленный опыт.

