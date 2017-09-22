Трудным подросткам Тюмени покажут ялуторовские достопримечательности

Департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени реализует профилактический познавательно-досуговый проект "Родные дали" для подростков, находящихся в группе риска.

Экскурсионное бюро центра внешкольной работы "Дзержинец" совместно с музейным комплексом им. Ивана Словцова организуют для ребят выездные экскурсии в исторические места нашего региона.

23 сентября состоится поездка в Ялуторовск. Ребята посетят Дом-музей Муравьева-Апостола, краеведческий музей, Ялуторовский острог и совершат обзорную экскурсию по городу.

Проект направлен на формирование у подростков чувства любви к родному городу и региону, развитие творческого и интеллектуального потенциала, расширение кругозора.