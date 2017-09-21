В Тюмени зажгут свечи в честь победы в Куликовской битве

В календаре дней воинской славы России 21 сентября отмечен как День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве. К этой дате в Тюмени приурочили молодежную акцию "Свеча".

Мероприятие начнется в 19:30 в сквере имени Губкина (Республики, 150/1). Перед храмом во имя Святого благоверного князя Дмитрия Донского тюменцы зажгут свечи, чтобы почтить память воинов и мирных жителей, павших на полях сражений в разные исторические эпохи. В ходе акции воспитанники специализированных групп добровольной подготовки к военной службе будут нести караульную службу и возложат венки к памятнику воинам-афганцам.

Акция "Свеча" традиционно проводится региональным центром допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" на территории Тюменской области в дни памятных дат и воинской славы России. Основная цель мероприятия – формирование в молодежной среде патриотических и духовно-нравственных ценностей и сохранение памяти о воинах, погибших при защите Отечества.

Данная акция станет стартом межрегионального военно-исторического фестиваля "Огненные версты", который состоится 23 сентября в музейном комплексе "Ялуторовский острог".