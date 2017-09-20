В Тобольске пройдет областной фестиваль казачьей культуры

VI Межрегиональный фестиваль казачьей культуры "Наследники Ермака" состоится в Тобольске 23 и 24 сентября.

Масштабное мероприятие соберет 35 участников - творческие коллективы и индивидуальных исполнителей из Нефтеюганска, Тюмени, Тарко-Сале, Тобольска, Ярковского, Вагайского, Тюменского, Уватского, Омутинского, Ишимского и Тобольского района.

Честь Тобольска на конкурсной программе фестиваля будут защищать ансамбли "Вдохновение", "Раздолье", "Родничок", "Вольница". От Тобольского района выступят коллективы "Веретенце", "Дежавю" и "Каприз" (Прииртышский).

23 сентября мероприятия фестиваля пройдут в ДК "Синтез". 11:00 состоится торжественное открытие фестиваля. В 11:30 будет дан старт конкурсной программе. Завершит первый фестивальный день церемония награждения победителей и участников конкурса, которая начнется в 17:00.

24 сентября на территории ТРЦ "Жемчужина Сибири" пройдет гала-концерт фестиваля, который начнется в 13:00, сообщает Центр искусств и культуры Тобольска.

Учредителем фестиваля "Наследники Ермака" выступил комитет по культуре и туризму администрации Тобольска, организаторы - городской центр искусств и культуры и Тобольское станичное казачье общество ЮТОКО.