Особых детей Заводоуковска знакомят с искусством

В Заводоуковской детской школе искусств действует клуб выходного дня "Искусство для всех", где приобщают к творчеству и культурным ценностям детей с ограниченными возможностями здоровья. Очередное бесплатное занятие состоится 23 сентября в 14:30, гостей познакомят с музыкой, посвященной временам года.

Как сообщили а департаменте культуры Тюменской области, проект действует с 2010 года. Раз в месяц в выходные дни школа искусств приглашает особенных детей и их родителей, организует для них разнообразные тематические встречи и программы, которые дают возможность познакомиться с различными жанрами и видами искусства.

С большим интересом ребята знакомятся с азами музыкального исполнительства, осваивая игру на таких инструментах, как ксилофон, маракасы, барабан. С восторгом начинающие музыканты выступают в составе небольшого шумового оркестра, играют отрывки из известных детских музыкальных произведений.