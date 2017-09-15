В Югре успешно завершились антитеррористические учения

14:00 15 сентября 2017
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arnapress.kz

Тактико-специальные учения по пресечению, минимизации и ликвидации последствий террористического акта на объекте топливно-энергетического комплекса прошли в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 12-14 сентября. По оценке руководства оперативного штаба, все правоохранительные ведомства и органы исполнительной власти сработали удовлетворительно.

Как сообщили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области, учения организованы оперативным штабом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ОШ в ХМАО-Югре) в соответствии с планом, утвержденным Национальным антитеррористическим комитетом России.

В обстановке, максимально приближенной к реальной, проверена степень готовности силовых структур и органов власти к выполнению задач по пресечению, минимизации и ликвидации последствий возможного террористического акта на объекте топливно-энергетического комплекса Белозерный газоперерабатывающий завод ООО "Белозерный ГПК" АО "СибурТюменьГаз" (Нижневартовский район).

В учебной контртеррористической операции приняли участие сотрудники территориальных управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, федеральной службы войск национальной гвардии России, ФСИН России, МЧС России, военного комиссариата ХМАО-Югры, органов исполнительной власти и других ведомств.

Теги: терроризм , ФСБ , учения
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