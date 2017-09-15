Клуб экспертов Тюменской области: в актуальном – теневой уличный бизнес, "нововведения" Сбербанка и трагедия в викуловской школе

За минувшую неделю участники Клуба экспертов обсудили немало резонансных и злободневных проблем и даже приняли участие в их разрешении. Резиденты Клуба поработали в рейде против несанкционированной торговли на улицах Тюмени, рассказали о переводе дебетовых карт Сбербанка в статус овердрафтных и не прошли мимо гибели ребенка на территории одной из школ Викуловского района.

Основатель Клуба экспертов, сопредседатель тюменского регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), председатель Общественного совета УМВД России по Тюмени Александр Пересторонин рассказал про рейды, цель которых - борьба с незаконной торговлей на улицах областной столицы.

"Многие, когда узнают о подобных рейдах, начинают возмущаться в духе “руки прочь от торгующих бабушек”, “это их единственное средство к существованию” и т.п. Спешу внести ясность. Никто и не собирается как-то ограничивать права бабушек, торгующих своей продукцией на бесплатных местах. Все прекрасно понимают, что для них это важно. Однако проведенные рейды доказывают, что нередко подобный способ торговли, в том числе через подставные лица, осуществляют теневые бизнесмены. Таким образом, они не оплачивают аренду, не платят налоги с доходов и реализуют сомнительного качества, неучтенные овощи и фрукты из-за рубежа. Это создает неприятный пример для честных предпринимателей. Наконец, это дискредитирует самих бабушек, которые торгуют собственной продукцией. Поэтому подобные рейды нужны и будут продолжаться", – прокомментировал Александр Пересторонин.

Эксперты отметили, что деятельность в данном направлении крайне важна, так как применяемых в настоящий момент мер борьбы пока недостаточно.

"Поможет ежедневная конфискация товара, а не штраф… Утилизировать, тк на них нет док-тов", - предлагает Женя Горбачев. "Давить безжалостно бульдозерами и транслировать утилизацию в доступных местах", - добавляет Tatyana Ivanova. "100500 раз уже на всех заседаниях в гордуме, и на различных круглых столах поднимался этот вопрос. Говорилось о том, что не с дачи эти огурчики, рыба и арбузы. А воз и ныне там. ... Если бы их сначала хотя бы просто выгоняли, потом уж со штрафами, а лишь потом с конфискациями... Но, как я уже говорила, НИФИГА. Соответственно, их только больше становится", - пишет Евгения Ноговицина.

Не обошли вниманием эксперты и нашумевшую новость о переводе дебетовых карт Сбербанка в статус овердрафтных. Участники дискуссии отметили, что представители Сбербанка опровергли эту новость, назвав "фейком", однако многие клиенты банка самолично убедились, что их карты сменили статус. В связи с этим пользователи подметили несколько интересных моментов.

"Сами разбаловали, без карты даже рулон туалетной бумаги купить не можем. … мне всегда Отец говорил когда я шел на улицу погулять..деньги есть в кармане ? Потому что мужик без Пятеры в кормане должен сидеть как минимум дома, дабы не поднимать пыль на улице", - рассуждает Энди Флетчер. "Банк легко может ввести вас в овердрафт, если ему пришла какая-нибудь бумажка. Именно бумажка, не постановление суда или еще какой-нибудь документ. Кто бы что не говорил у меня был конкретный случай когда управляющая компания не убедившись, что задолженность по коммунальным платежам погашена, отправляет в банк письмо. ПИСЬМО!!! И поэтому письму Сбер снимает остатки с карты, а на недостающую сумму вгоняет меня в овердрафт! После получения письма о том, что предыдущее письмо было ошибочным Сбер вернул деньги которые были на карте и хотел списать процент за овердрафт! После долгих разбирательств вернули деньги списанные за овердрафт... У Сбера какие-то Соглашения с какими-то министерствами и ведомствами по которым они вытворяют чудеса", - рассказывает Вячеслав Варлаков.

Участник Клуба экспертов Олег Морозов поделился печальной новостью: в Тюменской области на территории викуловской школы №2 восьмилетний школьник провалился под брусчатку, захлебнулся в канализации. По мнению пользователя, "нужно привлекать к ответственности и директора школы, и ответственных за ремонт территории и труб, и принимающих школу к учебному году, и главу района не мешало бы наказать".

Эксперты согласились, что после случившегося должны "полететь" головы, и предложили обратить внимание, в первую очередь, на лиц, ответственных за приемку объекта в эксплуатацию, и проверить критерии качества выполненных работ.

* орфография и пунктуация комментариев сохранены.