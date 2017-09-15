Тюменские компании могут организовать корпоратив в стиле "Голубого огонька"

Чтобы новогодний корпоратив прошел без заминок, его организацией необходимо заняться заблаговременно. С приходом осени ресторанно-гостиничный комплекс-музей "Дом Пионеров" открывает бронирование для проведения новогодних праздников.

Оливье, шампанское, мандарины и елка. Таким помнят новогоднее торжество те, кто родился в СССР. "Дом Пионеров" - волшебное место в пригороде Тюмени, которое позволит погрузиться в ностальгическую атмосферу того времени. Здесь гостям предлагают провести корпоратив в стиле "Голубого огонька".

Центром праздничного действа станет ресторан "Столичный". Он отлично подойдет как для маленьких, так и больших компаний. В меню представлена русская и европейская кухня, в том числе традиционные советские блюда. Живая музыка, цирковые и танцевальные номера, зажигательные конкурсы и дискотека – все это поможет организовать команда профессионалов "Дома Пионеров".

Отметим, что самый простой способ забронировать мероприятие в "Доме Пионеров" – с помощью специального сервиса на сайте гостиничного комплекса. После подачи заявки с заказчиком свяжутся организаторы и обсудят все детали.