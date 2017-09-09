В Тюменской области завершились съемки фильма "Тобол"

Продюсер фильма "Тобол" Олег Урушев и генеральный директор ГАУК ТО "Тюменское музейно-просветительское объединение" Светлана Сидорова рассказали о том, как проходили съемки картины об исторических событиях в сердце Сибири на пресс-конференции 7 сентября.

Реальные исторические объекты на протяжении всех съёмок, а это немалых 134 дня, стали декорационной площадкой для фильма "Тобол". Накануне закончился последний съёмочный день, и творческий караван последовал на Москву, где его ждут заключительные съемки, контракт с Первым каналом, прокаты фильма в Торонто, Санкт-Петербурге, Москве и список этот, по словам Олега Александровича, еще не полный.

Как рассказал продюсер, год назад было подписано соглашение о сотрудничестве с Тюменским музейно-просветительским объединением.

"Мы договорились, что картина "Тобол" поможет созданию будущего музея "Посад Сибирских старожилов", который на сегодняшний день приобрёл свою популярность, но без поддержки правительства Тюменской области ничего бы не получилось. Спасибо, что пошли нам навстречу. Общими силами мы создали настоящий культурологический проект. Нехватка снега, химчистка костюмов, восстановление всех реквизитов, дорогостоящие перелёты и много другое - вот, что мы преодолели ради большого съемочного процесса", - отметил он.

Долгожданная премьера фильма состоится в ноябре 2018 - январе 2019 года. Уже сейчас ведутся переговоры о том, чтобы в Тюмени премьерный показ прошел во Дворце культуры "Нефтяник".

Светлана Сидорова поблагодарила коллег и всех участников съемочного процесса.

"Это был очень большой проект для нашего музея, который искал своё место, свою точку приземления. Большое спасибо Олегу Александровичу за то, что продвинул нас на много шагов вперёд. Сегодня мы можем поздравить друг друга с тем, что сумели создать такой продукт", - отметила Сидорова.

Теперь посетители музея смогут увидеть его совершенно с другой стороны. Гостям музейного комплекса будет предоставлена возможность примерить на себя костюмы того времени и увидеть подарок от Олега Урушева, который он оставил в комнатах музея как напоминание о съемках фильма "Тобол".