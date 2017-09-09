Известные тюменцы пообщались со школьниками в День знаний

Проект "Россия, устремленная в будущее", прошел в школах Тюменской области в День знаний, 1 сентября. Ребята имели возможность пообщаться с выпускниками своих школ, которые достигли больших успехов в жизни и стали известными в регионе, сообщили в пресс-службе губернатора.

Специальные гости делились историями своего успеха и рассказывали, как шаг за шагом достигли мастерства, и как сейчас используют эти навыки, чтобы менять к лучшему жизнь в родном селе, городе, стране.

В 34-м лицее города Тюмени поздравляла первоклассников и напутствовала старшеклассников сопредседатель регионального штаба Общероссийского Народного Фронта в Тюменской области, член общественного совета при региональном департаменте образования и науки Ольга Ройтблат.

На уроке, построенном в форме диалога, обсуждались вопросы роли профессионалов в различных сферах деятельности для нашей страны. Ребята спрашивали о перспективах различных профессий, которые они выберут после окончания школы, делились планами на будущее.

В этот день Ольга Владимировна встретилась также с педагогами-ветеранами, посвятившими свою трудовую деятельность лицею № 34, с выпускниками, многие из которых добились больших успехов в своей профессии и в этом году привели своих детей в первый класс в родную школу.