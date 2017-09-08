Звезда русского дубляжа расскажет тюменцам, как озвучивают фильмы

Один из самых главных голосов русского дубляжа Пётр Гланц, голос которого звучит в самых кассовых экшнах и приключенческих фильмах последних лет, посетит Тюмень в эти выходные. В рамках проекта Public-talk он расскажет об особенностях профессии и деталях озвучивания фильмов.

Встреча состоится в Медиаполисе (ул. Чернышевского 2А/12) 9 сентября в 15:00. Запись на встречу: http://bit.ly/2vIrz4X .

Многие знают его, как голос фильмов "Дэдпул", "Трансформеры", "Такси-4", "Железный Человек", "Мальчишник в Вегасе", "Форсаж", сериал "Остаться в живых" и множество других фильмов, пишет "Мoй пoртал".

Во время открытой лекции на связь с собравшимися выйдет знаменитый в среде YouTube-пользователей кинокритик Евгений Баженов. Многим он известен как BadComedian.

Напомним, помимо проекта Public-talk, в тюменском Медиаполисе регулярно проходят неформальные образовательные встречи "Неформат". Успешные тюменцы делятся с собравшимися опытом, отвечают на вопросы и в формате диалога раскрывают актуальные вопросы. В этом месяце в "Неформате" выступят Мария Синюкова, Константин Тюменцев и Дмитрий Петрулёв. Попасть на их встречи можно бесплатно после регистрации на встречу.