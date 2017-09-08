Джефф Монсон займется разведением медведей в тюменском селе Паренкина

Известный боец смешанных единоборств ММА Джефф Монсон, принявший в 2015 году российское гражданство, займется разведением медведей в Тюменском районе. Однако хозяйство расположится не в Ембаево, как сообщалось ранее, а в селе Паренкино, пишет "Мегатюмень".

Участок площадью 3 га подарил американцу товарищ по единоборствам, проживающий в Ембаево. В администрации Ембаевского муниципального образования подчеркнули, что никаких законов при этом даритель не нарушает: со своей собственностью он может обращаться по-разному: дарить, отчуждать, сдавать в аренду. Его решение – подарить – не противоречит российскому законодательству и не нарушает интересы других лиц.