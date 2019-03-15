Прикоснуться к эпохе по имени "Аквариум" можно через "Афишу Тюмень"

Розыгрыш билетов на концерт легендарной группы "Аквариум" запустила группа в социальной сети "ВКонтакте" "Афиша Тюмень". Выиграть билеты может любой, условия конкурса очень просты.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо быть подписчиком группы "Афиша Тюмень", сделать репост конкурсной записи и при репосте оставить комментарий минимум из трёх слов, под постом в группе и на своей странице.

Победитель получит приглашение на две персоны на концерт, который состоится 31 марта в 19:00 в ДК "Нефтяник". Счастливчика определят 28 марта при помощи специального приложения.

Сегодня группа "Аквариум" – это коллектив, дающий десятки концертов в год, исполняющий и записывающий свою волшебную музыку с лучшими музыкантами мирового уровня. Постоянно меняясь, и при этом оставаясь самим собой, Борис Гребенщиков создал уникальное явление культуры, существующее вне времени и пространства.