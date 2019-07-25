Российская рок-группа Lumen приедет в Тюмень с концертом

Фото организаторов

Этой осенью знакомая многим группа Lumen даст концерт на сцене "Байконура". Послушать живое исполнение любимых песен у тюменцев получится 17 октября. Билеты уже в продаже.

Эти зажигательные ребята исполнят свои хиты на сцене концертно-танцевального клуба "Байконур" уже не в первый раз. Но все же этот концерт будет существенно отличаться от предыдущих – коллектив презентует новую электрическую программу.

В прошлом году группа отметила свое 20-летие большим двухчастным туром, представив электрическую и акустическую программы, которые прошли в Москве в условиях солд-аутов в Adrenaline Stadium и Vegas City Hall. Летом этого года группа поставит точку в юбилейной программе на главных музыкальных фестивалях, и уже осенью снова отправится в тур, частью которого и станет Тюмень.

В середине апреля Lumen выпустили мини-альбом "Культ пустоты", в который вошли четыре новые песни. Две песни оттуда уже были знакомы слушателям до релиза – это заглавная "Культ пустоты", впервые прозвучавшая в феврале на премии "Чартова дюжина" в Санкт-Петербурге, где фронтмен Lumen Тэм Булатов стал победителем в номинации "Солист". А сингл "Тем, кто топчет землю" стартовал на "Нашем радио" в конце марта, и сейчас уверенно поднимается в чарте радиостанции.

"Мы сочинили много песен, их хватило бы на полноценный альбом. Но это очень разные по стилю и содержанию композиции, — говорит Тэм. — Мы продолжаем писать песни без оглядки на стили и рамки, что не мешает нам трезво оценивать результаты. И как раз по итогам такой оценки стало понятно, что все эти песни плохо сочетаются между собой, если представлять их одномоментно. Именно поэтому мы объединили песни по смыслу и настроению в небольшие релизы.

Услышать самые популярные композиции Lumen и оценить по достоинству новые песни можно будет 17 октября.

Приобрести билеты стоимостью от 1200 рублей можно здесь: https://vk.com/lumen_in_tmn