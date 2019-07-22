Тюменцы могут бесплатно попасть на концерт Вадима Самойлова

Фото: Афиша Тюмень

Экс-лидер группы "Агата Кристи" даст концерт на сцене тюменского "Максимилианса" 1 августа. Проект "Афиша Тюмень" решил порадовать подписчиков и разыграть билеты на это грандиозное мероприятие.

В своих социальных сетях "Афиша Тюмень" разыгрывает билеты на концерт Вадима Самойлова, победителей будет двое. Каждый получит билеты на две персоны. Итоги подведут с помощью специального приложения 31 июля.

Условия розыгрыша предельно просты. Участие может принять каждый, выполнив следующие условия: быть участником группы "ВКонтакте" Афиша Тюмень | КтоКуда72, сделать репост этой записи и при репосте добавить комментарий, состоящий минимум из трех слов у себя на стене и под постом в группе "Афиша Тюмень". Правила участия в розыгрышах доступны по ссылке: https://vk.cc/8vOJ7H

В социальной сети Instagram "Афиши Тюмень" также проходит розыгрыш. Для участия необходимо быть подписчиком "Афиши Тюмень", поставить лайк данной публикации и отметить в комментариях под постом розыгрыша, не повторяясь, трех друзей. Количество комментариев может быть любым. Чем больше комментариев, тем выше шансы на победу.

Концерт Вадима Самойлова состоится 1 августа в 20:00 в "Максимилиансе". На концерте экс-лидер "Агаты Кристи" исполнит хиты группы, которые полюбились большому количеству поклонников, а также представит музыкальные композиции со своих сольных альбомов.