"Афиша Тюмень" помогает жителям и гостям города спланировать досуг

Не знаете, как спланировать выходные, или хотите узнать о мероприятиях, которые планируются на конкретное число? С пабликом Афиша Тюмень | КтоКуда72 нет ничего проще! В паблике есть подробный календарь, который расскажет Вам обо всех мероприятиях на определенную дату!

Анонсы мероприятий содержат всю необходимую информацию: где, когда, в какое время пройдет то или иное мероприятие, сколько составит стоимость билета или входа, как связаться с организаторами или забронировать место.

Кроме того, календарь в группе Афиша Тюмень спланирован на несколько месяцев вперед, а это означает, что можно заранее узнать о выступлении любимого артиста и успеть купить билет.

Под календарем в группе Афиша Тюмень также есть красочное меню, которое поможет выбрать рубрику по интересам. Хотите узнать о розыгрышах, которые проходят сейчас? Смело нажимайте оранжевый смайлик, который расположен под календарем событий! Не знаете, какие выставки проходят в городе? И в этом Вам поможет группа Афиша Тюмень! А также расскажет о концертах, тетрах, кино, новостях и многом другом!