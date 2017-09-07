Инспекция больницы "Водников" и законы для галочки стали главными темами августа в тюменском Клубе экспертов

Последний летний месяц в Тюмени не выдался жарким по погоде, зато оказался жарким в плане дискуссионных тем в Клубе экспертов Тюменской области. Эксперты обсудили непростую ситуацию в больнице "Водников", плохо работающий в городе "закон о тишине" и оригинальную и официальную форму попрошайничества – сбор средств на помощь больным детям.

Сопредседатель тюменского регионального отделения Общероссийского народного фронта Александр Пересторонин рассказал об инспекции экспертами движения ФГБУЗ "Западно-Сибирский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства" в рамках реализации проекта ОНФ "Народная оценка качества". По словам общественника, рейд выявил ряд проблем, требующих оперативного вмешательства.

"Очевиден недостаток финансирования – здание требует капитального ремонта, есть трудности с кадрами. И, конечно, необходимо обновить оборудование", – отметил Пересторонин.

Выяснилось, что кадровые проблемы вызваны во многом низкой заработной платой персонала, что в свою очередь объясняется отчасти структурными коллизиями: формально больница находится в ведении Омской, а не Тюменской области. ОНФ совместно с руководством медучреждения разработали план преодоления сложившихся проблем, а эксперты Клуба отметили и раскрыли актуальность вопроса.

"Забирал там отца. Я дальше приёмника не пошёл - ад и жесть, с которым сравнится только больница железнодорожников", - рассказал Дмитрий Изосимов.

"Я заведую в этой больнице отделением хирургии. Меня позвали сюда 4 года назад. Убогость меня поразила. Но я все делал что бы вытянуть хирургию из болота. И я столкнулся с той самой непоняткой, что больница принадлежит Омску. Более того она является филиалом, у нее даже нет своей печати. И юридический адрес омский. Омск не дает ни копейки! … в тюменских больницах с октября объявлено о повышении зарплаты. В нашей больнице нет. Если так и будет, то отток кадров увеличится. А жаль!", - пишет Viktor G. Petrov.

"В других регионах ситуация не лучше у тех, кто подведомственнен ФМБА. Обычные больницы далеко не в лучшем состоянии. Врачи с тридцатилетним стажем ,чтоб получить 20 тыс.с небольшим, должны буквально жить на работе", - добавляет Алекс Владимирович.

Участник Клуба Олег Морозов рассказал, как в областной столице систематически не соблюдается "закон о тишине". Тюменец описал лакуны в тексте и эксперты согласились, что, по сути, что суровость закона компенсируется необязательностью его исполнения из-за безразличного к нему отношения тех, кто должен следить за его соблюдением. При этом порой закон бывает чрезмерно суров.

"А у нас всегда проблема именно в невыполнении законов. ПДД ведь есть, они хорошие, но их нарушают. Есть правила выгула псинок - их тоже нарушают. И такая же история с другими законами, в том числе и "о тишине". Законы у нас нормальные, а люди не очень. И, к сожалению, некому следить за выполнением правил. Есть лишь те, кому нужны бумажки и справки", - пишет Евгения Ноговицина.

"С другой стороны, после тяжелого дня хочется выйти на улицу и орать что есть мочи до охрипу? Или врубить музыку на полную и выкинуть из головы все... этакая пятиминутка, но ведь сплошные запреты. После 22 нельзя. Так и живем зажимая в себе человечное и культивируя комплексы неполноценности", - рассуждает Евгений Лепешкин.

Олег Морозов также поделился любопытным материалом, согласно которому на улицах Тюмени появилась новая, практически легальная форма попрошайничества: сбор средств на лечение больных детей. При этом работающие на неизвестный в регионе благотворительный фонд не рассказывают, куда относят собранные деньги, а местные организации схожего профиля об этом фонде ничего не слышали. Однако с юридической точки зрения никто не запрещает горожанам жертвовать деньги – и никто не поможет, если в итоге средства осядут в кармане нечестного "благотворителя".

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