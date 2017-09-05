В Тюменской области не останется деревянных школ

33 школы Тюменской области занимают деревянные и нуждающиеся в замене здания. В ближайшие годы они переедут в новые строения.

Программу по ликвидации школ в деревянном исполнении детально рассмотрели участники очередного совещания с участием губернатора области Владимира Якушева.

В ходе обсуждения предложено несколько вариантов решения проблемы. Так, для школ с количеством до 40 учащихся, предлагается построить быстровозводимые блочно-модульные здания. Для образовательных учреждений, где учатся более 150 человек, возвести капитальные строения. За их основу предлагается взять удачно реализованные проекты. Например, школа в п. Первомайский Вагайского района или школа в с. Вагай Омутинского района.

Напомним, что в Тюменской области по программе замены ветхих школ, действующей с 2013 года, построено 10 новых образовательных учреждений, включая школу в селе Тукуз Вагайского района, открытую 31 августа 2017 года.

Владимир Якушев поставил задачу за предстоящие три года заменить на современные все здания деревянных школ в небольших населенных пунктах. "Нам по силам решить эту задачу в намеченные сроки", – подчеркнул губернатор.

Фото - http://admtyumen.ru