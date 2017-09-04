Тюменские силовики выяснили, кто из них лучше в профмастерстве

Конкурс профессионального мастерства, посвященный памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, прошел на берегу Туры близ села Кулаково 2 сентября.

В соревнованиях участвовали двадцать сборных команд подразделений УМВД России по Тюменской области двенадцать приглашенных команд: ТИПК МВД России, Тюменский ЛО МВД России на транспорте, ГУ МЧС России по Тюменской области, СОБР УФСВНГ России по Тюменской области, Росинкас и другие.

Программа соревнований включала в себя эстафету по шести этапам: бег, надевание специальных средств (бронежилет, каска), сборка АКС-74У, ПМ; преодоление водной преграды на лодке; преодоление полосы препятствий; первая медицинская помощь, стрельба из пневматической винтовки и пневматического пистолета; защита от современных средств поражения; действия сотрудника на легковом автомобиле.

Начальник УМВД России по Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов и председатель Общественного совета при областном УМВД Александр Петрушин отметили, что конкурс профессионального мастерства объединяет команды силовых и правоохранительных структур Тюменской области, а спортивные этапы, которые проходят участники, полезны для повседневной службы.

Победителем конкурса стала команда областного управления наркоконтроля, на втором месте ОМОН УФСВНГ, замыкает тройку лидеров команда УФСИН.

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Фото - пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области