Тюменский театр кукол поздравил юных пациентов ОКБ-1 с Днем знаний

Артисты Тюменского театра кукол показали своим маленьким зрителям в ОКБ №1 спектакль "Сказки бабушки Совы" и спектакль-концерт "Такие разные куклы".

Театр кукол уже не первый год навещает ребят, которым не удалось отметить День знаний в стенах родной школы. Небольшие декорации украшали клуб, и ребятам не терпелось поскорее познакомиться с героями сказок.

Перед началом представления поздравила детей с началом нового учебного года и пожелала им скорейшего выздоровления руководитель педиатрической службы Наталья Горохова. Далее ребята отправились в настоящую сказку вместе с Фомой и Еремой, которые на протяжении всего спектакля разыгрывали потешные сценки, веселили и удивляли маленьких гостей.

После представления артисты вручили детям воздушные шары и сфотографировались на память.

На этом волшебство в стенах больницы не закончилось. Для самых маленьких артисты подготовили спектакль-концерт "Такие разные куклы", где маленькие путешественники отправились в большой мир кукольного театра.

В этот же день, часть труппы отправилась в гастрольный тур в поселки и деревни Тюменской области. Этот новый проект "Театр на колесах" проходит при поддержке фракции "Единая Россия" в Тюменской областной думе. Юные жители 14 населенных пунктов смогут посмотреть музыкальный, интерактивный спектакль "Не хочу быть собакой". События происходят в маленьком уютном дворике. Главные герои – привычные домашние животные: Кот. Петух и Собака Мотя. Вот эта троица и устроит настоящее шоу, в котором на новый лад прозвучат хиты знаменитых групп. Данный спектакль предназначен для семейного просмотра.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения — Юлия Шакурская.