В Тюменском районе празднуют Курбан-байрам

В поселке Андреевский Тюменского района приготовились к масштабному празднованию мусульманского Курбан-байрама, который в этом году совпал с Днем знаний. Здесь его сначала отметят дома вместе со всем исламским миром, а 9 сентября пройдет праздник районного масштаба.

Шесть баранов, из которых приготовят три казана шурпы и три казана плова с соблюдением всех требований шариата, в качестве дара для земляков подготовила мусульманская община поселка Андреевский. Служители мечети и местное население сделают все для того, чтобы каждый участник праздника остался сыт и доволен.

В организации события задействованы все службы жизнеобеспечения района, ведь Курбан байрам должен пройти, как положено – торжественно и достойно. Национальные татарские блюда готовят жители. В этом году байрам впервые состоится на улице: для собравшихся вместе по случаю праздника земляков все помещения малы, так их много.

Чтобы праздник стал близок каждому, организаторы позаботились не только о возможности совершить праздничный намаз, но и организовали концерт. Облегчить старейшинам поход в мечеть должен автобус, который будет в этот день перевозить самых взрослых гостей праздника, пишут "Аргyменты и Фaкты – Тюмeнь".