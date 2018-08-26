В Тюменском районе с размахом отметили Курбан-байрам

Фото Сергея Елесина

В Тюменском районе праздник Курбан-байрам объединил тысячи жителей, он давно перешагнул рамки религиозного. Здесь собрались не только представители духовенства, верующие, но и простые жители сел и деревень, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

"Только в Тюменском районе принято Курбан-байрам отмечать так масштабно, всем районом", - отметил председатель совета национально-культурной автономии сибирских татар и татар Тюменской области Ришат Зиганшин, приветствуя тех, кто собрался на празднование.

В Больших Акиярах главы муниципальных образований, руководители

администрации района, деятели культуры, ученые, среди которых известный доктор наук Ханиса Алишина, местное население, гости из разных уголков муниципалитета и Тюмени поздравляли друг друга с праздником, невзирая на национальности и веру.

Как сказала заместитель главы Тюменского района Ольга Зимина, юбилейный для района год (нынче он отмечает свое 95-летие) ознаменовался радостными событиями в жизни местных мусульман.

Недавно сообща отметили 130-летие ансамбля большой Ембаевской мечети, которую по праву называют жемчужиной тюменской земли, а еще - 25-летний юбилей национально-культурной автономии татар Тюменского района, деятельность которой нацелена на сохранение самобытности татарского народа, развитие языка и национальной культуры.