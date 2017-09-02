Тобольские танцоры завоевали награды международного онлайн-конкурса

19:14 01 сентября 2017
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riabir.ru

Танцевальный коллектив "Каприз" из Прииртышского сельского дома культуры Тобольского района стал дипломантом I степени в номинации "Народный танец" на III Международном онлайн-конкурсе хореографического искусства "Вдохновение", сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Итоги конкурса, в котором приняли участие более тысячи коллективов из России, Республики Белоруссии, Казахстана и других стран, подвели в Санкт-Петербурге.

Танцевальный коллектив "Каприз" впервые участвовал в таком престижном международном конкурсе. Юных танцоров хорошо знают в Тюменской области. В апреле ребята стали лауреатами I степени XX Международного фестиваля творчества детей и молодежи "Золотые купола". Соперниками тоболяков тогда были не только ансамбли из разных регионов России, но и команды из Казахстана и Японии.

Теги: конкурс , танцы
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