В Ершово освятили купола восстанавливаемой церкви

09:15 30 августа 2017
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В селе Ершово Ишимского районе 27 августа, накануне праздника Успения Богородицы, освящены купола и четыре колокола для восстанавливаемого храма святого Петра Столпника - небесного покровителя родившегося здесь поэта Петра Ершова, автора сказки "Конёк-горбунок".

Молебен отслужил епископ Ишимский и Аромашевский Тихон с клириками Никольского собора иереем Павлом Редозубовым и иереем Николаем Пильниковым.

На церемонии присутствовали глава Ишима Фёдор Шишкин, член попечительского совета Татьяна Филиппова - представитель главного мецената строительства Сергея Козубенко, заведующая музеем П.П.Ершова Надежда Проскурякова. Средства на покупку колоколов  вместе с одноклассниками собрал ялуторовский врач-реаниматолог уроженец Ершово Борис Бахтин.

"Пять главных куполов собраны наново, а два малых сняты с колокольни сгоревшего храма, строившегося неподалёку в 2006-2009 годах", - сообщил заместитель директора по научной работе Ишимского историко-художественного музея Геннадий Крамор.

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Фото Геннадия Крамора.

Теги: Ишим , Ершов , Ишимский район , храмы , история , православие
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