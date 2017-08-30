В Ершово освятили купола восстанавливаемой церкви

В селе Ершово Ишимского районе 27 августа, накануне праздника Успения Богородицы, освящены купола и четыре колокола для восстанавливаемого храма святого Петра Столпника - небесного покровителя родившегося здесь поэта Петра Ершова, автора сказки "Конёк-горбунок".

Молебен отслужил епископ Ишимский и Аромашевский Тихон с клириками Никольского собора иереем Павлом Редозубовым и иереем Николаем Пильниковым.

На церемонии присутствовали глава Ишима Фёдор Шишкин, член попечительского совета Татьяна Филиппова - представитель главного мецената строительства Сергея Козубенко, заведующая музеем П.П.Ершова Надежда Проскурякова. Средства на покупку колоколов вместе с одноклассниками собрал ялуторовский врач-реаниматолог уроженец Ершово Борис Бахтин.

"Пять главных куполов собраны наново, а два малых сняты с колокольни сгоревшего храма, строившегося неподалёку в 2006-2009 годах", - сообщил заместитель директора по научной работе Ишимского историко-художественного музея Геннадий Крамор.

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Фото Геннадия Крамора.