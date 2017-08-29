Для тюменских пенсионеров организовывают санаторий на дому

Фото: пресс-служба Областного геронтологического центра

Областной геронтологический центр продолжает реализацию проекта адресной социально-оздоровительной поддержки маломобильных пожилых людей в домашних условиях. С начала года программой санаторно-курортного лечения на дому воспользовались 76 человек.

На этой неделе встречать команду специалистов проекта, а это врачи, психологи и пожилые волонтеры, посчастливилось 95-летнему Виктору Павловичу. В течение десяти дней медицинские работники и квалифицированные специалисты помогут ветерану укрепить иммунитет, проведут сеансы арома- и фитотерапии, курс адаптивной физкультуры, поработают над развитием мелкой моторики. Словом, проведут все необходимые процедуры, ориентируясь на индивидуальную программу оздоровления конкретного пациента.

Еще до начала оздоровительного курса к участнику проекта приходит терапевт из территориальной поликлиники, проводит необходимые обследования и составляет рекомендации, которые включаются в основу индивидуальной программы.

"Социально-оздоровительный курс, разработанный опытными специалистами, позволяет ветеранам своевременно оздоравливаться, укреплять физическое и душевное состояние, учиться самостоятельному практическому применению назначенных процедур и методов лечения не выходя из дома", — отмечают в пресс-службе Областного геронтологического центра.

До конца года оздоровительный курс станет приятным подарком еще для 35 человек из числа пожилых людей, находящихся на социальном обслуживании в Областном геронтологическом центре.