Житель Тюмени перевел мошенникам 22 млн рублей

За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадали 97 жителей региона, общая сумма похищенного превысила 53 млн рублей, из них 22 млн потерял пенсионер из Тюмени, сообщили в облпрокуратуре.

Мужчина после звонка неизвестного, представившегося сотрудником Росфинмониторинга и несанкционированного списания денежных средств и оформления кредита, похитил 22 млн рублей у пенсионера, проживающего в областном центре, которые он в течении месяца, по указанию мошенников переводил на различные банковские счета. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Прокуратура Калининского административного округа организовала надзор за ходом и результатами расследования.