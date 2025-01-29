Тюменская прокуратура помогла получить бабушке выплату за погибшего на СВО внука

09:15 29 января 2025
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Пенсионерка с 1999 года являлась опекуном для своего внука, но после того, как он погиб в зоне специальной военной операции, где проходил службу, в соответствующих выплатах его 87-летней бабушке отказали. За помощью она обратилась в прокуратуру.

"Прокуратура Ленинского административного округа города Тюмени  провела проверку по обращению 87-летней пенсионерки, ... направила в суд исковое заявление о признании заявителя фактическим воспитателем участника специальной военной операции. Решением суда требования прокуратуры удовлетворены", - сообщили в пресс-службе облпрокуратуры. 

Теги: выплаты , пенсионеры , прокуратура , СВО
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