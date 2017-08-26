Тюменская область присоединяется к всероссийской "Ночи кино"

Акция "Ночь кино" пройдет в Тюменской области, как и в других регионах России, 27 августа. С 20:00 на бесплатных площадках все желающие смогут посмотреть российские фильмы, рассказали в пресс-службе губернатора.

В Тюменской области прокат кинофильмов пройдет во всех муниципальных районах. Главной площадкой Всероссийской акции "Ночь кино" в Тюмени станет Центр культуры и искусства "Современник". Жителей Тобольска приглашают на площадь перед ДК "Синтез", ишимцев ждут в Концертном зале им. 30-летия ВЛКСМ, сеансы состоятся также в Ялуторовском Дворце культуры и на площади перед Дворцом культуры Заводоуковска.

Отечественные фильмы для акции выбрали сами зрители во время интернет-голосования. Его победителями стали следующие картины: "Кухня. Последняя битва" (режиссер Антон Федотов), "Время первых" (режиссер Дмитрий Киселев), "28 панфиловцев" (режиссеры Ким Дружинин и Андрей Шальопа). Также для юных зрителей будут организованы показы мультфильма "Снежная королева-3: Огонь и лед" (режиссер Алексей Цицилин), который стал лидером голосования среди отечественных анимационных картин.