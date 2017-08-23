За сезон клещевым энцефалитом заболели 66 жителей области

По данным Роспотребнадзора, с апреля в медицинских организациях Тюменской области зарегистрировано 13840 обращений по поводу присасывания клещей. Это не превышает среднемноголетних показателей.

На прошлой неделе в медучреждения обратились 204 человека, в том числе 61 ребенок. За весь сезон наибольшее количество случаев присасывания клещей зарегистрировано в Тюмени (4405), Ишиме (1145) и Тобольске (880).

По данным на 22 августа, в регионе 66 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 68 — клещевым боррелиозом.

Тюменцам напоминают, что в случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени готовы помочь в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (улица Комсомольская, 54а).