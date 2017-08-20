Тюменцам напомнят правила безопасности детей на улице

Семинар для родителей "Безопасность ребенка на улице и в школе" проведет 24 августа центр "Дзержинец", пишет "Комсомольская правда Тюмень".

Как отмечают организаторы, один из самых волнующих вопросов для родителей ребенка: как он самостоятельно будет добираться в школу и обратно. К сожалению, причины для беспокойства есть, дети могут попасть под колеса автомобилей, внезапно выбежав на дорогу или встретить по пути бродячее животное. Чтобы ребенок безопасно добирался из дома в школу и обратно и в самой школе чувствовал себя уверенно, необходимо подготовить малыша и рассказать ему, на что следует обращать внимание на улице, каким маршрутом лучше всего добираться до учебного заведения и обратно.

О том, как лучше провести с ребенком беседу, что может быть опасным на улице и на что ему следует обращать внимание, а также как рассказать ребенку о взаимодействии со старшими детьми тюменцы смогут узнать на семинаре. Записаться и узнать более подробную информацию о месте и времени проведения можно по телефону: 68-41-22