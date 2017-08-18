День рождения Тюменской области отметили на сцене Дворца культуры "Нефтяник"

Тюменская область отмечает свой 73-й день рождения. Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня образования Тюменской области, состоялась 18 августа во Дворце культуры "Нефтяник".

Сегодня Тюменская область является одним из передовых субъектов Российской Федерации. Здесь живут уверенные в завтрашнем дне люди, и растут счастливые дети.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев обратился со словами благодарности и признательности к ветеранам и заслуженным тюменцам — участникам торжества.

"Наш большой регион уникален людьми, которые здесь живут и трудятся на благо России. Сегодня мы поздравляем и благодарим наших уважаемых ветеранов. Именно они в далеком 1944 году стояли у истоков создания Тюменской области. В тяжелейших условиях военного и послевоенного времени всего за несколько лет им удалось совершить настоящий прорыв - нарастить промышленный потенциал региона, заложить надежный экономический и духовный фундамент для следующих поколений. Вы создали сильную и благополучную область. Своими победами и достижениями прославили Тюменскую землю. Благодарю весь ветеранский актив за вклад в развитие региона и большую общественную работу, которую он сегодня проводит",- подчеркнул Владимир Якушев.

В своём выступлении глава региона отметил основные события прошлого года:

"Мы капитально отремонтировали несколько десятков объектов социальной сферы, открыт новый урологический центр. В этом году приступили к строительству одного крупного объекта - госпиталя "Мать и дитя". В 2016 году введено в эксплуатацию несколько крупных развязок в областной столице, два моста на федеральных трассах. Мы сделали особый акцент на развитие музеев, выводим их на качественно новый уровень. В ноябре заработает исторический парк – "Россия - моя история". Мы гордимся достижениями земляков, одержавших победы на международных состязаниях", - сообщил он.

По традиции в этот торжественный день была вручена одна из главных наград региона. Постановлением Тюменской областной думы за выдающиеся заслуги в сфере общественной и государственной деятельности и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие региона звание "Почетный гражданин Тюменской области" присвоено Степану Михайловичу Киричуку - первому заместителю председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Областными наградами за мужество, смелость и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни при спасении людей отмечено сразу несколько тюменцев. За выдающиеся заслуги в сфере общественной и государственной деятельности по защите прав человека, развитию науки, культуры, производства и благотворительной деятельности, способствующие всестороннему развитию региона, росту благосостояния населения и повышению известности и авторитета Тюменской области в Российской Федерации почётные звания присвоены 12 жителям региона.

Торжественное награждение продолжилось концертной программой с участием ведущих творческих коллективов региона.

Благодаря техническим возможностям сцены ДК "Нефтяник" и отличным декорационным решениям праздничный концерт был очень современным и динамичным. Новаторские идеи режиссера и яркие костюмы участников надолго оставят у зрителей самые яркие эмоции.