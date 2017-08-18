Изысканные блюда с ноткой ностальгии тюменцы могут попробовать в "Доме Пионеров"

Кулинарные традиции, сформировавшиеся в Советском Союзе, оставили неизгладимый отпечаток в памяти россиян. Как же хочется порой попробовать вкус знакомых с детства блюд, которые когда-то готовили дома, в столовых или даже подавали в советских ресторанах. Сегодня такую возможность тюменцам и гостям города дарит ресторан "Столичный" в гостиничном комплексе "Дом Пионеров".

Здесь, в уютной атмосфере, можно совершить гастрономическое путешествие в прошлое. При этом умелые повара знают, как добавить любому блюду изысканности. К примеру, на первое можно заказать крем-суп из тыквы или уху по-фински, на второе отлично подойдет цыпленок Тапака и жаркое из свинины, а на десерт – медовик.

Но есть в меню ресторана и более необычные блюда, которые в советское время мог себе позволить далеко не каждый гражданин. Здесь готовят превосходный тар-тар из тунца, осьминога со шпинатом, представлен огромный выбор рыбных блюд и разработано специальное детское меню, в котором можно увидеть оливье с ветчиной и куриный суп-лапшу. В барной карте ресторана каждый найдет напиток на свой вкус.

"Попробовав нашу кухню, гости обязательно вспомнят давно забытый вкус блюд, а также непременно откроют для себя что-то новое", - отмечает шеф-повар ресторана Андрей Буньков.

Ресторан оформлен в классическом стиле и рассчитан на 55 посадочных мест. Средний чек от 1000 рублей. Панорамные окна выходят на живописный лес, расположенный на берегу реки. А внутри ресторана о советской эпохе напомнят экспонаты уникального Музея пионерии.

В "Столичном" можно с удовольствием провести как спокойный семейный вечер, так и большой банкет на любое торжество. Заказать мероприятие и ознакомиться с меню можно на сайте гостиничного комплекса "Дом Пионеров".