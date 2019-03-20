В тюменском ресторане "GoldCity" есть всё необходимое для организации детского праздника

Фото: Ресторан «GoldCity»

День рождения ребенка – одно из самых волнительных и радостных событий в жизни родителей. Создание праздничной атмосферы, выбор блюд, развлекательная программа – всё это становится главным при подготовке к торжеству.

Ресторан "GoldCity" предлагает тюменцам организацию детского торжества. Профессионалы своего дела не только составят меню, украсят зал, но и создадут праздничную атмосферу и устроят незабываемый праздник.

Большие залы позволят провести праздник любого масштаба, а также организовать фотозону, дискотеку со светомузыкой и даже установить батут. Немаловажным преимуществом является огороженная территория ресторана, прекрасный, живописный вид, большая парковка, раздельные санузлы на каждом этаже и наличие отдельного домика-чайханы для небольшого количества гостей.

В меню представлены различные виды блюд узбекской, кавказской, европейской и итальянской кухонь. У гостей есть возможность принести с собой торт и фрукты. Ресторан расположен по адресу Республики, 281. Уточнить интересующие подробности можно по телефону 8 (3452) 68-97-97.