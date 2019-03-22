Готовиться к свадьбе нужно заранее: ресторан "Gold City" организует торжество "под ключ"

Фото: Gold City

Сезон свадеб начнется уже совсем скоро: выбор знаменательных дат, подготовка к торжеству в полном объеме и, конечно же, выбор заведения, в котором пройдет торжество, ложится на плечи молодоженов.

Свадьбу "под ключ" организует ресторан "Gold City". К услугам гостей два просторных зала на 200 и 400 гостей, а также уютное бунгало на 50 человек. При бронировании всего зала молодоженам дарят фуршетный стол, каравай и оформление места в любом цвете.

Фото: Gold City

Отличительной особенностью заведения является возможность взять с собой фрукты, кофе, чай и алкоголь без пробкового сбора, а также организация выездной регистрации с соблюдением всех традиций.

Банкетное меню включает в себя блюда узбекской, кавказской, европейской и итальянской кухонь. Гостей удивит разнообразие салатов, горячего, закусок, блюд на мангале, десертов. К услугам посетителей парковка на 80 автомобилей, отдельные санузлы, светомузыка на двух этажах.

Забронировать дату торжества и уточнить все интересующие подробности можно по телефону 8 (3452) 68-97-97. Заведение расположено в живописном уголке города Тюмени, по адресу улица Республики, 281. Интерьер ресторана представлен в классическом, выдержанном стиле.