Тюменцы почистят на скорость берег озера Круглого

В Тюмени 26 августа в 12 часов на берегу озера Круглого пройдет командный квест по сбору и сортировке мусора на скорость "Экологические игры". Его участники будут очищать прибрежную территорию и искать "артефакты", в которых будут спрятаны подарки от партнеров проекта.
Для участия в квесте нужно собрать команду из пяти человек старше 14 лет и зарегистрироваться на сайте экоигры.рф. Уже 75 человек сформировали свои команды. Одной из участниц квеста станет приглашенная в Тюмень команда "Звездный десант", участники которой пропагандируют спорт, здоровый образ жизни и благотворительность по всей стране.
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