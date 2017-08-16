Врачи Федерального центра нейрохирургии в Тюмени оказали помощь пациентам из 13 стран

Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени, открывший двери в 2011 году, всего за несколько лет сумел стать ведущим в мире учреждением по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. С момента открытия здесь прооперировали пациентов из всех регионов России и из 13 стран.

Только в прошлом году хирурги центра выполнили 3736 нейрохирургических операций, в том числе 546 детям, а в первом полугодии текущего года — 1940, из них 298 пациентов — дети. По-прежнему рекордное число операций проводит главный врач ФЦН, врач-нейрохирург высшей категории, профессор Альберт Суфианов. На его счету ежегодно 800 самых сложных оперативных вмешательств. Всего же с 2011 года по сегодняшний день в клинике прошли лечение более 24 тысяч пациентов, из них почти 20 тысячам проведены нейрохирургические операции, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Специалисты центра помогают вылечиться тяжело больным людям, страдающим от эпилепсии, гидроцефалии, онкологии, спинальных, сосудистых и других заболеваний. Значимым прорывом стало открытие в 2015 году уникальной для России гибридной интеллектуальной операционной. В мире таких насчитывается всего около 30. В такой операционной тюменского Федерального центра нейрохирургии прооперировано уже более 400 человек.

"Основной профиль гибридной операционной – онкология, сосудистые операции. Она совмещает хирургию с диагностикой сканерами высокой разрешающей способности, ранее это было недостижимо. Аналогов таких операционных в нашей стране нет. Ее появление вывело наш центр в топ мировых лидеров по нейрохирургии. А для пациентов, которые раньше считались безнадежными, она дала шанс и реальную возможность вернуться к нормальной жизни", - рассказал руководитель центра Альберт Суфианов.

По мнению главы региона Владимира Якушева, тюменский ФНЦ и развитие нейрохирургической высокотехнологичной помощи в регионе получили высокую экспертную оценку российского и международного уровней.

"Центр работает на всю страну. Здесь очень серьезно занимаются подготовкой специалистов, изучением и внедрением новых технологий. Сочетание современного оснащения, профессиональной команды, ее стремления совершенствовать свое мастерство и максимально эффективно помогать людям позволяют ФЦН добиваться высоких результатов",- высказал мнение губернатор.

Напомним, 14 августа Тюменская область отметит свою 73-ю годовщину со дня образования.