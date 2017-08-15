В Тюмени "Игру престолов" покажут на большом экране

В понедельник, 28 августа в 32 городах*, включая Тюмень, пройдет закрытый показ одного из самых популярных сериалов в мире "Игра престолов". Уникальную возможность в числе первых увидеть финал 7-го сезона подарят телеком-оператор "Дом.ru" и онлайн-сервис Amediateka.

В Тюмени показ соберет гостей в кинотеатре "Киномакс" (начало – в 19.00). Зрители станут участниками развлекательной программы, тематической фотосессии и розыгрыша подарков, после чего окунутся в мир Семи королевств. Вход на развлекательную программу свободный, на показ – только по пригласительным билетам (количество мест ограничено). Билеты можно получить в группе "Дом.ru" в "ВКонтакте" (http://vk.com/domru_ru) и в розыгрышах на радиостанции Европа Плюс.

Седьмой сезон "Игры престолов", съемки которого проходили в Хорватии, Северной Исландии и Испании, основан на недописанной книге Джорджа Мартина "Ветра зимы" и содержит вместо традиционных 10 эпизодов 7. Канал HBO, экранизировавший "Игру престолов", назвал его самым успешным сериалом в своей истории. Сериал удостоен многих престижных наград, в том числе сразу 38 премий "Эмми".

"Уже шестой год "Дом.ru" в партнерстве с мировыми и российскими компаниями организует премьерные кинопоказы ожидаемых фильмов и сериалов и погружает своих клиентов в миры, созданные лучшими режиссерами и актерами, знакомит с новинками мировой киноиндустрии. Мы продолжим эту традицию с учетом пожеланий наших клиентов. Вместе с онлайн-сервисом Amediateka мы рады сделать еще один подарок любителям одного из самых культовых сериалов современности", – отмечает директор по маркетингу "Дом.ru" Андрей Чазов.

Финальная серия 7-го сезона "Игры престолов" выйдет в Amediateka 28 августа. Все клиенты "Дом.ru" могут получить доступ к онлайн-сервису за 349 рублей в месяц и смотреть премьеры в переводе любимых студий одновременно со всем миром. Оформить подписку можно прямо с экрана телевизора, подключенного к многофункциональной ТВ-приставке "Дом.ru TV", в мобильном приложении "Дом.ru TV" или на сайте http://tv.domru.ru.

Партнерами показа выступают ведущий российский сайт о кино "КиноПоиск", радиостанция Европа Плюс и сеть кинотеатров "Киномакс".

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