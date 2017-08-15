В Тобольске презентовали книгу, посвященную 230-летию Александра Алябьева

Презентация книги-монографии "Алябьев и его романсы", посвященной 230-летию композитора Александра Алябьева, состоялась в тобольском дворце наместника 12 августа.

Для презентации своей книги автор Маргарита Букринская – референт отдела образования и науки департамента науки и образования Министерства культуры РФ, кандидат искусствоведения, преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных, специально прилетела из Москвы на родину Алябьева накануне его дня рождения. На творческую встречу с ней пришли представители администрации города, творческая общественность, сотрудники музея-заповедника.

Мероприятие открыла актриса Тобольского драматического театра имени Ершова, лауреат Международного конкурса-фестиваля актерской песни "Почти Belcanto" Наталья Пономарева. В исполнении Наталии Викторовны прозвучал романс Александра Алябева "Нищая" на стихи Пьера Беранже.

Собравшихся приветствовали директор Тобольского музея-заповедника Наталья Вертянкина, заместитель председателя комитета по образованию администрации города Наталья Загваздина, директор Тобольского театра Евгений Пономарев. Вниманию гостей Маргарита Букринская представила презентацию, рассказывающую об основных вехах жизненного пути Алябьева, его дружеском и творческом окружении, а также исполнила несколько произведений композитора. Пришедшим на встречу посчастливилось первыми получить экземпляр книги с дарственной надписью автора.

Книга-монография "Алябьев и его романсы" адресована всем музыковедам-историкам, исполнителям, учащимся и просто интересующимся русской музыкальной культурой XIX века. Как исследователь Маргарита Букринская дает подробный анализ романсам Алябьева и особенностям их интерпретации.

Родоначальник русского романса, замечательный композитор, уроженец Тобольска Александр Алябьев (1787—1851) стал предвестником многих будущих достижений национальной композиторской школы. Пользовался большим успехом в XIX веке, написал около 200 романсов, 6 опер, 20 музыкальных комедий, множество других музыкальных произведений. Среди лучших и наиболее известных – романсы "Соловей" (1826) на слова А. Дельвига, "Зимняя дорога", "Два ворона" на стихи А. Пушкина, "Вечерний звон" на слова И. Козлова, "Нищая" на стихи П. Беранже в переводе Дмитрия Ленского. Из-за несправедливого обвинения в преступлении его имя на долгое время было предано опале, и наследие Алябьева по большей части не сохранилось. Из 450 известных произведений (примерное число) большинство все еще находится в рукописях. Неизвестные сочинения сибирского гения до сих пор обнаруживают в разных архивах.