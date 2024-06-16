В Тюмени состоится презентация спецвыпуска журнала Contour о культуре ХМАО

19 июня в 19:00 в большом зале мультицентра "Контора пароходства" презентуют спецвыпуск журнала Contour, он посвящен культуре и людям ХМАО-Югры.

На встрече, помимо презентации спецвыпуска, пройдет дискуссия с редакцией Contour о том, как существует небольшое локальное издание. Команда журнала расскажет, где ищет финансирование для проекта, как появилась идея делать выпуски про Север и с какими трудностями при этом пришлось столкнуться. Посетители события узнают, как выглядит процесс создания журнала с точки зрения руководителя проекта, редактора, PR-директора, SMM-специалиста и журналиста, сообщает Мегатюмень.

Спецвыпуск Contour реализован при поддержке Росмолодежи. Авторы и герои номера — искусствоведы, художники, блогеры, режиссеры, команды креативных институций, рассуждают о культуре и локальной идентичности Югры, рефлексируют над тем, откуда югорское искусство родом и куда оно стремится. Исследование ритуальных праздников ханты и манси, особенности северного уличного искусства, воплощение орнаментов Югры в работах современных авторов — все это можно найти на страницах спецвыпуска.