Сборник Лагунова презентуют в Тюмени 24 декабря

В детской библиотеке Лагунова (ул. Тульская, 4/3) 24 декабря в честь 100-летия тюменского писателя, журналиста, педагога, общественного деятеля и почетного гражданина Тюмени Константина Лагунова презентуют сборник его литературных произведений.

Издание включает в себя повесть-сказку "Городок на бугре", произведения цикла "Звезда Семена Урусова: маленькие повести о больших делах" и детские стихотворения.

"В городе и области в этом году проведено огромное количество мероприятий. Но издание новой книги, пожалуй, станет самым значимым из них, ведь нет ничего более важного для писателя, чем востребованность его литературного творчества среди читателей нового поколения", – отметила руководитель Детской библиотеки имени Лагунова Светлана Яркова.

Среди почетных гостей будут дочь Константина Яковлевича – Ольга Лагунова и художник Дмитрий Королев, чьи иллюстрации вошли в издание. Они расскажут об истории создания сборника.

На презентации выступят участники регионального театрального фестиваля "Городок на бугре". Театрализованные постановки по детским и подростковым произведениям Константина Лагунова представят ребята из творческих коллективов "Овация" Богандинской детской школы искусств "Вдохновение", "Маленькие фантазеры" детского сада № 123 и "Отражение" Детско-юношеского центра "Авангард" города Тюмени.

Книга издана в Тюменском доме печати при финансовой поддержке Правительства Тюменской области к вековому юбилею писателя.