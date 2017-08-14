Делегация из Казахстана посетила Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени

В среду, 9 августа, Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени посетила делегация из Казахстана. Гости высоко оценили уникальность центра и его уровень.

В делегацию вошли представители "I2BF Global" – компании, управляющей венчурными фондами и занимающейся вложением в различные крупные проекты и передовые технологии, в частности, медицинские. Главная цель визита – определение стоящих и перспективных площадок для будущего вложения инвестиций.

Врач-невролог, заведующий организационно-методическим отделом ФЦН Алексей Кудряшов презентовал делегатам возможности центра, рассказал об уникальных операциях, которые проводят нейрохирурги центра, в том числе о наиболее востребованных, не только в России, но и за рубежом – операциях, выполняемых профессором Альбертом Суфиановым. К настоящему времени в центре прооперировано 55 пациентов из числа жителей Казахстана, в том числе 27 детей с наиболее сложными заболеваниями нервной системы. Кудряшов также рассказал о том, что с прошлого года на базе ФЦН профессором Суфиановым была открыта кафедра нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, где нейрохирурги проходят подготовку на международном уровне.

"Нашему Центру не впервой принимать гостей из разных регионов России и из-за рубежа, возможности ФЦН позволяют также проводить конференции и обучающие мастер-классы международного уровня. Мы всегда рады гостям и готовы сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами на благо пациентов. Надеемся, что сотрудничество с нашими казахстанскими друзьями будет плодотворным", - отметил Алексей Кудряшов.

"Нейрохирургия – направление сложное, и здесь без помощи роботов не обойтись. Мы вкладываем в эти технологии деньги. В развитие технологий деньги вкладывает и Назарбаев Университет в Казахстане, чтобы в будущем научиться создавать свои подобные девайсы. Только практикующие специалисты на основе собственного опыта могут сказать, какое оборудование реально работает, и как оно может работать эффективнее. А за годы работы ФЦН в Тюмени накоплен очень большой опыт. Тем более, Центром руководит столь неординарная личность, как Альберт Суфианов. Лично я ранее занимался сферой медицины не столь плотно, но тоже наслышан о таланте Альберта Акрамовича", – отметил партнер в I2BF Global Адиль Нургожин.

В будущем казахстанские делегаты рассчитывают наладить сотрудничество с Федеральным центром нейрохирургии в Тюмени на постоянной основе. По словам Адиля Нургожина, на современном этапе развития медицины научными исследованиями с последующей коммерциализацией науки невозможно заниматься на уровне одной страны.

"Чтобы достичь высот лучших мировых клиник, придумать собственные аналоги западных технологий и зарабатывать на этом средства, необходимо плотно взаимодействовать с сильными и успешными медицинскими центрами, которые уже достигли многого на мировом уровне и коим, безусловно, является тюменский ФЦН", - добавил Адиль Нургожин.